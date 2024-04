Pétition, prix coûtant... peut-on limiter le budget carburant ?

Ces six derniers mois, ils n'ont jamais été si hauts. Les prix à la pompe repartent à la hausse, en moyenne, 1,79 euro le litre de gazole et 1,90 euro pour le sans plomb 95. Soit treize centimes d'augmentation depuis janvier pour l'essence, et ça ne vous a pas échappé. Rien qu'en une semaine, les prix au litre ont gonflé de trois centimes environ. Plusieurs raisons à cela : l'augmentation du prix du pétrole brut, la guerre en Ukraine, ou encore l'anticipation d'une hausse de la demande mondiale avec les départs en vacances de l'été. À noter aussi que les distributeurs ne pratiquent plus d'opération à prix coûtant depuis plusieurs mois. Une situation qui ne peut plus durer selon 40 millions d'automobilistes. L'association vient de lancer une pétition pour que l'État diminue les taxes sur les carburants. Revenir à 1,50 euro par litre, un tarif tout à fait envisageable pour l'association. Elle estime que la fiscalité des carburants rapporte à l'État 45 milliards d'euros chaque année. TF1 | Reportage K. Gaignoux, K. Moreau