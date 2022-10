Petits achats coup de cœur, difficile d'y résister !

Difficile de résister à la tentation. Dans ce magasin de jardinage, si vous venez acheter une plante, les autres rayons vous suggèrent plein d'autres bonnes idées, même des achats auxquels vous n'aviez pas pensés. Quelques clientes nous révèlent : "Je suis comme ça, c'est coup de cœur" ; "C'est impulsif si j'ai faim, si je suis un peu fatiguée, je ne résiste pas à ce moment-là" ; "S'il y a une promotion ou autre, oui". À la caisse, Adèle remarque ces achats impulsifs tous les jours, car le magasin mise sur ces coups de cœur spontanés ou plutôt orientés par la disposition des lieux. C'est d'ailleurs une stratégie adoptée par toutes les grandes surfaces. Les magasins ont plusieurs méthodes pour favoriser l'achat impulsif : la position du produit, les promotions bien affichées... Sur le ticket de caisse, il y a bien une différence. L'inflation pèse lourd dans les budgets. "En ce moment, c'est un peu dur. Les achats ont augmenté" ; "On fait attention, on calcule beaucoup", confient des clientes. Dans cet hypermarché, les achats impulsifs représentent cinq à 10% des paniers moyens. TF1 | Reportage M. Giraud, C. Jouanneau