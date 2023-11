Petits aéroports : où sont les passagers ?

En plus des deux aéroports nationaux, Toulouse et Montpellier, l’Occitanie compte sept aéroports intermédiaires. La plupart d’entre eux sont très proches, dans un rayon de 100 kilomètres. Chaque ville veut conserver son aéroport pour être désenclavé. Mais le nombre de passagers est en forte baisse, moins 22% depuis 2019. Alors, sont-ils rentables ? La réponse est non. Mais tous souhaitent conserver des prix compétitifs pour les passagers. À Béziers (Hérault), comme dans tous les autres, seuls les compagnies low-cost assurent des vols. Si les prix sont si attractifs, c’est grâce aux impôts des contribuables français. La direction de l’aéroport le reconnaît, cet argent public assure la survie de leur activité. Au total, les collectivités versent 30 millions d’euros par an aux petits aéroports. Ce modèle économique inquiète la chambre régionale des comptes. Pour elle, ces aéroports ne seront jamais assez attractifs. Ces aides, en plus d’être controversées, pourraient aussi être jugées illégales par la Commission européenne. L’institution devait les examiner l’année prochaine. Elle a récemment reporté sa décision en 2027. TF1 | Reportage A. Cazabonne, E. Alonso, M. Scarzello