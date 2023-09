Petits défauts pour grands rabais

Cette cliente recherche un pantalon. En fouillant bien, certains se révèlent être une bonne affaire. La raison est sur le vêtement, deux euros grâce à une tache. Voici la recette du magasin pour obtenir des prix 30% moins chers, vendre des articles neufs présentant des défauts, taches de maquillage, mais aussi des trous ou des boutons manquants. Le magasin ne peut de toutes façons plus détruire ses articles, c'est interdit par la loi. Difficile en plus de les offrir aux plus démunis. Cette idée a déjà fait ses preuves dans ce magasin depuis six ans. Ici, des meubles neufs sont vendus à prix réduit. Ils présentent là aussi des imperfections. Pour ce bureau, 200 au lieu de 450 euros. Tous les meubles abîmés ont été rachetés à des marques pour finir dans ce magasin à moins 30, moins 70% parfois. Le principe attire des clients toujours plus nombreux. Avec l'inflation, le déstockage devient une solution de plus en plus choisie par les clients quel que soit le produit. TF1 | Reportage V. Lamhaut, Z. Ajili, M. Ragazzi