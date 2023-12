Petits excès de vitesse : fin du retrait de points

C’est officiel, et c’est une bonne nouvelle pour la plupart des automobilistes. En tout cas pour ceux qui, tête en l’air ou non, transgressent parfois la limite de vitesse autorisée. La mesure a été annoncée en avril dernier par le ministre de l’Intérieur. Pour les petits excès de vitesse, inférieurs à 5 km/h, vous perdez aujourd’hui un point et écopez d’une amende forfaitaire. À partir du 1er janvier, vous ne serez sanctionné que de la seule contravention. Par exemple, si vous êtes flashé à 84 km/h sur une route limitée à 80, la sanction est actuellement d’un point de retrait et 68 euros. À partir de l’année prochaine, plus de retrait de point, seule l’amende reste en vigueur. Objectif assumé, faire preuve d’une indulgence administrative à l’égard de ces manquements. La mesure est qualifiée de non-sens par la sécurité routière. En 2020, 58% des contraventions envoyées pour des dépassements de vitesse concernaient des excès inférieurs à 5 km/h. TF1 | Reportage H. Dreyfus, J. Chubilleau, B. Cisco