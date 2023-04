Petits excès de vitesse : la nouvelle règle

Cela vous est peut-être déjà arrivé : dépasser très légèrement la limitation de vitesse avec une sanction immédiate. Un point en moins sur votre permis de conduire. Cela va bientôt changer. Le 1er janvier 2024, les excès de vitesse de moins de cinq kilomètres par heure n'entraîneront plus de retrait de points. Une bonne nouvelle pour certains automobilistes. Mais pour d'autres, c'est une inquiétude. Patricia fait 40 kilomètres par jour avec sa voiture. Pour elle, ce n'est pas du tout une bonne idée. Car sans retrait de points, dépasser la limitation est une infraction qui restera sanctionnée par une amende : 68 euros sur les routes limitées à plus de 50 km/h et 135 euros pour les autres. Cet assouplissement de loi intervient pour aider les Français, contraints d'utiliser chaque jour leurs véhicules. Difficile parfois de maîtriser son compteur aux chiffres près. En 2020, plus de la moitié des 12,5 millions d'excès de vitesse contrôlés concernaient des excès de moins de cinq kilomètres par heure. TF1 | Reportage A. Bacot, L. Garcia