Petits farcis : la recette du champion du monde

Lucien Brych a beau être champion du monde, il n'a pas la prétention de détenir la recette des farcis. Il y a quand même quelque incontournables. D'abord, utiliser des légumes frais et des herbes en abondance. Autrefois, les farcis étaient le plat du dimanche des familles modeste. "C'était le plat du pauvre, puisque c'était le plat qu'on faisait avec les restes", explique Lucien. Si vous avez des restes, n'hésitez pas à vous en servir. Lucien n'en pas aujourd'hui, alors il a fait mijoter un sauté de veau. Place maintenant à la découpe des légumes. Les oignons blanchis se détachent d'eux-mêmes, et les tomates doivent être incisées. Pour la farce, ajoutez à la viande du talon de jambon, des œufs, et des restes de légumes. Hachez le tout, mais attention, impérativement à la main ou à l'aide d'un hachoir. L'ajout de parmesan ou d'œufs supplémentaires se décide en goûtant. Les légumes farcis devront cuire à feu doux. C'est dans ce restaurant que Lucien a été élu champion du monde des farcis. Pour la dégustation du jour, il a réuni des amis et des membres du jury. Professionnels ou amateurs, les gourmands sont unanimes : les farcis sont bons. La taille des petits farcis et leur diversité sont de bons prétextes pour les goûter sans modération. TF1 | Reportage A. Flieller, V. Capus