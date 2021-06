Petits parcs, grandes sensations : à la découverte de la Récré des 3 Curés à Milizac

Des sensations fortes aux jeux pour les plus petits, la Récré des 3 Curés à Milizac (Finistère) compte une quarantaine d'attractions. Forcément, il y en a pour toute la famille. "Il y en a pour tous les goûts et tous les âges. Il faudrait presque deux jours pour faire toutes les attractions" ; "C'est très aéré avec beaucoup de verdures. Les gens sont détendus", expliquent des visiteurs. En tout, ce sont 17 hectares de jeux en pleine campagne bretonne. Céline vient dans ce terrain toutes les trois semaines avec ses enfants. Il y a de quoi être remué surtout avec les dernières attractions du parc : des montagnes russes avec une montée de 29 mètres de haut et une descente à 80km/h. Grâce à celle-ci, la Récré des 3 Curés est entrée dans la cour des grands. Jusqu'à 220 000 visiteurs viennent ici chaque année. Rien à voir avec les débuts il y a près de 30 ans. À l'époque, les pédalos sont roi et les familles se ruaient sur les balades en rosalie. "Le premier jour, on n'a fait que cinq francs de recette", raconte Francis Bonnefoy, co-créateur du parc.