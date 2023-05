Petits prix en plein champ

Ce mercredi matin, il y a du monde dans les champs. Ici, par exemple, on vient cueillir ses légumes. "Je vais prendre des salades, des radis et des carottes pour moi et pour mon fils en même temps", témoigne un consommateur. La cueillette est devenue très tendance, parce que c'est convivial mais surtout moins cher. Alors comparons. En magasin, la salade coûte 1,50 euro la pièce. À la cueillette, c'est 1,20 et la troisième est gratuite. Pareil pour les courgettes 2,95 le kilo dans les rayons et 2,70 à la cueillette. "Vu le prix qu'on a, on les cueille. On sait déjà que c'est du frais et en plus, c'est moins cher", explique une dame. Des consommateurs ont même comparé très précisément certains produits comme la fraise. Ici, elles sont encore un peu vertes. Elles seront bonnes à cueillir dans une semaine. On compte 17 hectares de parcelles et on peut y cueillir tous les produits de saison. Pour beaucoup, c'est aussi une occasion unique de partager un moment en famille. TF1 | Reportage S. Hembert, T. Chartier