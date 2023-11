Pétrole : de nouveaux forages autorisés en France

Des forages comme celui-ci en pleine forêt, il en existe déjà une centaine dans le sud-ouest. Mais peut-être huit supplémentaires d'ici peu. Dans le village de Cazeaux (Haute-Garonne), la nouvelle ne passe pas inaperçue. "C'est bien qu'on puisse aussi avoir nos propres réserves de pétrole" ; "ça ne me gêne pas dans la mesure où tout est cadré", confient des passants. La commissaire enquêtrice vient de rendre un avis favorable à l'extension des forages sur le gisement. Une aberration pour une habitante de Cazeaux et un élu régional, alors que la loi prévoit la fin de production d'hydrocarbures dans l'Hexagone d'ici 2040. L'entreprise canadienne "Vermilion" exploite deux depuis les années 50 sur le lac de Parentis et dans les forêts de La Teste-de-Buch et Cazeaux. Près de 450 emplois par mois pour moins d'un pour cent de la consommation nationale de pétrole. Pour la société, les nouveaux forages seront faits pour préparer l'avenir. C'est désormais à la préfecture de Gironde de se prononcer et dire oui ou non à ces nouveaux forages. TF1 | Reportage E. Braem, C. Brousseau