Peu de délinquance mais un "sentiment d’insécurité" à Lille

L'insécurité est-elle réelle où est-ce juste un sentiment ? Les réponses restent subtiles. En plein cœur de la métropole lilloise, les habitants sont devenus plus agressifs. Par ailleurs, bien qu'on se sente tranquille à la campagne, paradoxalement, le sentiment d'insécurité règne. Et beaucoup se disent influencés par les médias ou les réseaux sociaux. Sentiment ou pas, l'insécurité est redevenue une préoccupation majeure.