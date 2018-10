La Peugeot 504 fête son 50ème anniversaire

Sortie en 1968, la Peugeot 504 a marqué l'histoire de l'automobile française. Elle s'est vendue à quatre millions d'exemplaires en Europe jusqu'au milieu des années 80, mais la production a perduré en Amérique du Sud et en Afrique jusqu'en 2005. Une longévité que l'on doit à sa robustesse. Par ailleurs, cette berline familiale à la silhouette carrée fait encore beaucoup rêver les collectionneurs, notamment le modèle 504 Coupé et le 504 Cabriolet. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.