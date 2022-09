Peut-on annuler une commande de véhicule neuf et demander le remboursement de l'acompte ? Le 13H à vos côtés

Désormais, les concessionnaires parlent de six mois pour la livraison des voitures neuves. Cela reste extrêmement long en raison de la crise des semi-conducteurs. Alors que faire lorsqu'on se retrouve dans la situation de Martine, qui souhaite annuler sa commande de véhicule neuf et demander le remboursement de son acompte ? D'après Thierry Coiffier, une date de livraison, même lointaine, doit figurer dans le contrat. Si le délai n'est pas tenu, le vendeur est en faute. La règle fait que c'est à vous de fixer un nouveau délai. Si le véhicule n'arrive toujours pas dans le nouveau délai établi, vous pouvez annuler le contrat avec une lettre recommandée et accusé de réception. Dans ce cas, le vendeur doit vous rembourser l'acompte que vous avez versé. S'il ne le fait pas, il doit payer des pénalités. Voici les conseils pour trouver un véhicule malgré le marché : se tourner vers celui de l'occasion. Ensuite, les véhicules de direction sont toujours des bons plans. Et si vous voulez du neuf, simplifiez au maximum votre véhicule parce que les nombreuses options rallongent le délai de livraison. T. COIFFIER