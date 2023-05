Il pose un avion de chasse... sur le toit de son immeuble

C'est un authentique avion de chasse installé sur le toit d'un immeuble. Il faut le voir pour le croire. L'engin, un Jaguar A21, pèse cinq tonnes et mesure 17 mètres de long. Ici, il attire les curieux et anime les discussions entre voisins. L'avion n'a même pas eu besoin d'atterrir sur le toit, il a été déposé à l'aide d'une grue. C'est l'œuvre du propriétaire de l'immeuble, David Daligault. L'avion a été démilitarisé, et le moteur retiré. Le propriétaire a obtenu, par la direction générale des Armées, un droit de détention. Mais a-t-il le droit de l'installer au sommet de son immeuble ? Difficile de le savoir pour la mairie. "Si l'avion est bien accroché, s'il n'y a pas de sujet d'urbanisme, s'il n'y a pas de sujet sur l'aspect légal... pour moi, il n'y a pas de soucis, mais c'est ça qu'on est en train de regarder pour l'instant", explique Gaëlle Fagnen, maire de Donville-les-Bains. D'ici là, David Daligault a prévu de le repeindre pour qu'il retrouve son camouflage d'origine. Et pourquoi pas, en faire profiter tous les voisins lors de ce qu'il appelle "une journée portes ouvertes". TF1 | Reportage M. Stiti, A. Santos