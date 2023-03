Peut-on changer d'avis après signature de compromis de vente ? Le 13H à vos côtés

"Mes parents, après avoir signé le compromis de vente pour leur maison, ont décidé d'annuler cette vente, car l'état de santé de maman se détériorait. On leur réclame maintenant des pénalités de 86 000 euros. Y a-t-il une solution pour réduire ces pénalités, voire les annuler ? ", demande Évelyne. Selon les règles, par un compromis de vente, un acheteur et un vendeur s'engagent à conclure une transaction immobilière à un prix qui a été déterminé. Il y a bien évidemment un délai de rétractation d'une durée de dix jours à compter de la signature du compromis mais, cela ne concerne que l'acheteur. Le vendeur ne peut pas se rétracter, car en droit, le compromis de vente est équivaut à une vente. La plupart du temps, il est stipulé que le vendeur ne peut pas en sortir même en cas de décès ou de maladie. Juridiquement, les parents d'Évelyne vont donc devoir payer des indemnités. Ils sont prévus dans une clause pénale et sont généralement comprises entre cinq et dix pour cent du prix de vente. Par contre, il est possible de négocier avec les acquéreurs en allant voir le médiateur des notaires sur leur site internet. T. Coiffier