Peut-on continuer d'administrer de la chloroquine aux patients les plus graves ?

Le Haut conseil de santé publique doit se prononcer ce lundi sur les règles de prescription de l'hydroxychloroquine comme traitement du Covid-19. Une étude publiée dans la revue scientifique The Lancet a en effet remis en cause son efficacité. Celui-ci présenterait même des risques de décès et d'arythmie pour les malades. Si depuis le 26 mars dernier son usage était déjà restreint, il pourrait le devenir davantage. L'hydroxychloroquine sera-t-elle interdite pour les patients hospitalisés ?