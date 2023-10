Peut-on déplacer un million de personnes à Gaza ?

Par petits groupes, avec un minimum d'affaires, ces habitants de Gaza sont parmi les premiers à quitter leurs maisons. Des matelas embarqués à la va-vite et des provisions pour tenir quelques jours, tous ont reçu l'ordre d'évacuation lancé par Israël. Du ciel, l’État hébreu largue des tracts pour avertir les Gazaouis et leur demander de partir. Les Nations unies évacuent aussi leur personnel. L'armée israélienne a appelé tous les civils situés au nord de la bande de Gaza à partir. Ainsi, 1 100 000 Gazaouis ont 24 heures pour aller au sud de la rivière Gaza. C’est une opération difficile, d’autant plus que cette zone à évacuer est la plus densément peuplé et abrite des centres de soin. De son côté, le Hamas rejette l’ordre d’évacuation et demande aux habitants de rester chez eux en dépit des bombardements qui menacent, une sorte de bouclier humain. Le mouvement islamiste palestinien affirme enfin que treize otages, dont des étrangers ont été tués dans des frappes israéliennes. Mais cette annonce est, pour l’heure, invérifiable. TF1 | Reportage J. Garro, F. Fernandez, V. Topenot