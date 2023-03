Peut-on encore construire des routes en France ?

Renescure est un village de 2 300 habitants qui vit au rythme effrayant d'un trafic routier surdimensionné. En 2019, une petite fille est morte écrasée par un camion, et ce n'est pas le seul accident dramatique. Trois routes départementales traversent l'agglomération. Pour les habitants, c'est devenu invivable. Depuis près de 50 ans, les élus de Renescure (Nord) demandent le contournement du village, particulièrement pour les poids lourds afin de protéger les enfants et les habitations. Mais avec les nouvelles normes environnementales sur les espèces, les zones humides ou les espaces protégés, c'est une procédure qui prend beaucoup de temps. Ce jour-là, une enquête publique est menée sur la commune pour établir le meilleur tracé possible avec toutes ses contraintes. Il n'y a pas que la variable environnementale qui empêche la construction de routes. Dernièrement, le gouvernement a annoncé qu'il ne financerait plus forcément les nouveaux projets. Pourtant, sur le terrain, les besoins de nouvelles routes existent encore. TF1 | Reportage M. Fiat, T. Joire