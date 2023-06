Peut-on faire de la pole dance dans une église ?

C'est l'image qui a pu choquer : un danseur de pole dance dans une église. Cette programmation audacieuse aurait pu passer inaperçue. Mais en avril dernier lors de la première représentation, le pasteur de la paroisse reçoit trois menaces de mort. Un public solidaire pour un spectacle sous surveillance policière. Triste, mais indispensable. Pour le pasteur menacé de mort à trois reprises, il n'était pas question de renoncer. "Ce n'est pas à cause de trois personnes qu'on va arrêter de vivre ou de faire quoi que ce soit. Si on a des convictions, il faut les défendre", affirme Daniel Boessenbacher. A Strasbourg (Bas-Rhin), le temple protestant Saint-Guillaume est connu pour sa politique d'ouverture et sa programmation éclectique. Les lettres de menace, anonymes bien sûr, n'ont fait qu'attiser la curiosité d'un public venu sans aucune appréhension. D'ailleurs, celui-ci est unanime, il ne fallait pas céder aux pressions. Ironie de l'histoire, lorsque Pergolesi créa la Serva Padrona au milieu du XVIIIe siècle, c'est déjà une révolution. TF1 | Reportage J. Rieg-Boivin, A. Jurquet