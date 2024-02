Peut-on interdire les grèves pendant les vacances ?

Des halls de gare bondés, des départs en vacances fréquemment reportés, ces scènes exaspèrent de plus en plus. "C'est difficile pour les Français qui partent", confie un passant. Un sénateur pense avoir trouvé la solution. Il propose d'instaurer 60 jours par an, pendant lesquels le gouvernement pourrait interdire en amont les grèves dans les transports publics, par exemple, pendant les vacances. "Ces périodes-là, on ne peut pas faire grève. Ce n'est pas une atteinte au droit de grève", explique Hervé Marseille. Limiter les grèves pour préserver l'intérêt général, tout le monde n'est pas d'accord. Est-ce contraire à la constitution ? Non, selon une spécialiste. Le plus compliqué sera de définir les périodes précises. "C'est un peu problématique parce que ces 60 jours correspondent à quoi ?", demande Annabelle Pena, ancienne magistrate. En Italie, la loi fixe depuis 1990 des dates bien précises pendant lesquelles les trains doivent rouler et les cheminots travailler. Par exemple, au cœur de l'été, de fin juillet au début septembre, à Pâques aussi. TF1 | Reportage L. Attal, G. Bertrand