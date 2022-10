Peut-on se faire rembourser une adhésion à une association sportive après deux séances ? Le 13H à vos côtés

À Brest (Finistère), Lyndsey s'est inscrite dans une association sportive. Après avoir trouvé un nouvel emploi, ses horaires ne lui permettent plus de s'y rendre. Elle n'a fait donc que deux séances. La femme estime alors être remboursée de son frais d'adhésion, mais l'association refuse de le faire. En principe, quand vous adhérez à une association sportive, vous vous engagez pour la saison, en général de septembre à juin. Souvent, on paie même l'intégralité du frais en début d'année. Il n'y a donc pas de remboursement possible. C'est la règle. Le changement d'emploi du temps et les problèmes de santé font partie des deux exceptions, comme c'est le cas de Lyndsey. Mais attention, il faut que vous soyez réellement empêché par vos nouveaux horaires ou une mutation. Il vous faudra alors une attestation de votre employeur. Pour se faire rembourser, il faut d'abord être dans l'un de ces deux cas. Si au règlement, l'association parle de non-remboursement de l'intégralité de la saison, il s'agit d'une clause abusive. À ce titre-là, vous pouvez demander le remboursement de votre abonnement en déduisant les séances auxquelles vous avez participé. T. Coiffier