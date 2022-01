Peut-on vendre à perte ?

Leclerc vend sa baguette de pain à 29 centimes. A priori, on ne peut pas vendre un produit moins cher qu'on ne l'a acheté. Il y a tout de même des exceptions. Avant la fermeture d'un magasin, on peut liquider les stocks à prix cassés. On peut également vendre à perte les produits qui vont se périmer. Ceux-ci sont souvent regroupés ensemble dans les rayons. Ils sont bradés plutôt que d'être jetés. Enfin, les soldes qui ont lieu deux fois par an. Aucune de ces exceptions ne concerne la fameuse baguette à 29 centimes. Vendre à prix coûtant signifie vendre sans faire de bénéfice. Une opération qui est autorisée. Régulièrement, les grandes surfaces communiquent sur leurs opérations "carburant à prix coûtant". Récemment, elles l'ont aussi fait sur les masques, les autotests et le gel hydroalcoolique. Et c'est stratégique. Le but est de vous attirer dans leur rayon pour faire le plein. Il est à noter que le panier moyen des Français en grande surface est de 140 euros. Même avec deux produits à prix coûtant, le vendeur reste gagnant. T. Jarrion