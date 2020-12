Peut-on vraiment empêcher des Français d’aller skier à l’étranger ?

Ce mercredi matin, le Premier ministre a mis en garde les Français sur le fait d'aller skier ailleurs et a même parlé d'une mise à l'isolement de sept jours. Ces privations de liberté sont-elles prévues par la loi ? Afin d'éviter de nouvelles contaminations et de rassurer les stations face à la concurrence, le chef de l'Etat et le Premier ministre veulent décourager les Français d'aller skier à l'étranger. "On fera des contrôles à la frontière. Le préfet pourra ordonner la mise en quarantaine", a annoncé Jean Castex ce mercredi matin. Dans les départements limitrophes de la frontière suisse par exemple, le gouvernement souhaite mettre en place des contrôles aléatoires. Les voyageurs arrivant dans l'Hexagone par la route passeraient un test Covid. Pour les cas positifs, une mise à l'isolement de sept jours est prévue mais sans réelle surveillance. Une mesure incompréhensible voire inutile selon l'opposition. Par ailleurs, est-il possible d'obliger un voyageur à passer un test Covid s'il ne revient pas d'une zone à risque comme la Suisse ? Pour les juristes, l'état d'urgence sanitaire permet de promulguer ce genre de décret. Difficiles à mettre en œuvre, ces contrôles seraient essentiellement dissuasifs. Dans les stations de ski française, la reprise est toujours prévue le 20 janvier.