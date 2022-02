Pézenas a retrouvé son carnaval

Enfin le voilà le poulain : l'animal totémique, emblème de Pézenas (Hérault). Aussitôt, il embrase la foule et insuffle la fièvre du carnaval. Un poulain de 360 kg qui prend vie grâce à ses neuf porteurs, sous l'impulsion du meneur. "C'est un personnage public à Pézenas. C'est une vraie fierté", lance Hugo Cros. Pour lancer ses festivités, Saint-Blaise, patron de Pézenas, a dû réclamer les clés de la ville aux Capitouls, les autorités locales. Maître des lieux, le peuple peut s'adonner à un grand charivari, toute génération confondue. Cette année, le carnaval est particulièrement attendu. Place maintenant à un renouveau, à un changement de saison, invoqués par des danses traditionnelles. "On lance des soufflets. On se souffle aux fesses pour dire au revoir à l'hiver et bonjour au printemps", explique une femme. Les festivités vont se prolonger pendant les trois prochaines semaines, avec en apothéose le carnaval du mardi gras, le premier mars. TF1 | Reportage A. Erhel, L. Garcia