Pézenas, le village en fête

Première lueur sur le marché de Pézenas (Hérault), nous voilà partis à votre rencontre. Dès le matin, au pied de l'église, des visiteurs par centaine découvrent sur les étals les spécialités du coin. Sur le stand orange de Didier, on se régale. La recette de ses petits pâtés remonte aux années 1760. Très vite, un autre produit nous met la puce à l'oreille : les "Zezettes De Sète". "C'est trop bon", lance un enfant. Des vacances sous le signe de la tradition. Au coin des ruelles pavées, on croirait que le temps s'est arrêté. Les touristes font parfois de curieuses rencontres. Pézenas, une ville qui respire le théâtre. C'est ici qu'un certain Molière a débuté sa carrière. Son héritage est partout. Découvrir le village, c'est un peu marcher dans les pas du plus célèbre dramaturge français. L'art de rue est, ici, partout. A Bessan, la fanfare donne le départ des fêtes de l'été. Les vacanciers viennent de loin pour voir ça. Des milliers de personnes sont venues saluer cet étrange animal totem, l'âne, symbole de courage et l'emblème de la ville. Il en faut pour soulever cette mascotte d'une centaine de kilos. TF1 | Reportage D. De Araujo, A. Ponsar