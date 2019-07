Pfaffenheim accueille le championnat d'Europe de caisses à savon

La cité viticole de Pfaffenheim a accueilli, durant trois jours, l'édition 2019 du championnat d'Europe de caisses à savon. Près de 200 pilotes se sont affrontés sur les pentes du village à bord d'un bolide fait main. Avec le freinage comme seule fonction, ces pilotes assurent eux-même la maintenance de leur engin. De six à 60 ans, cette course rassemble les passionnés de mécanique. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 29 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.