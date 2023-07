"Phallus de Titan", une floraison tous les 20 ans

Si vous aimez les plantes d'intérieur, pour avoir celle-ci chez vous, il va falloir avoir un grand salon et beaucoup de patience. De son nom latin, l'Amorphophallus Titanum impressionne. Une fleur comme ça fleurit tous les 20 ans dans le pays. Quinze mille visiteurs se pressent au jardin botanique de Nancy. Il y a une heure d'attente pour voir cette plante originaire de Sumatra, chaque groupe n'a que trois minutes avec elle. Avec ses presque deux mètres de haut et sa forme évocatrice, la plus grande fleur du monde excite la curiosité des visiteurs. Le grand public lui a donné un autre petit nom : "Phallus de Titan". Le "pénis de Titan" n'est pas qu'une fleur au sobriquet rigolo, elle évolue très vite. Il y a quatre jours, elle n'avait pas la même forme et aussi quelques kilos en moins. Au moment de sa floraison, la température de la plante monte à 38 degrés et elle dégage une étonnante odeur de viande putréfiée. A l'état sauvage, il ne reste plus que 4 000 spécimens dans le monde. Celui de Nancy (Meurthe-et-Moselle) achèvera sa floraison avant la fin de la semaine. Il vous reste un à deux jours pour voir ça. Après, il faudra peut-être attendre 20 ans à nouveau. TF1 | Reportage G. Gruber, C. Hanesse