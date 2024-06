Pharmaciens en grève : les raisons d'un malaise

Ici, dans cette officine, la pharmacienne a de moins en moins de revenus pour maintenir son activité. Elle ne perçoit que 50 centimes par ordonnance et un euro par boîte de médicament vendue. Pour aider les pharmaciens les plus en difficulté, l'État compte augmenter de 2% les honoraires sur les trois prochaines années. Mais c'est insuffisant pour faire face à la hausse des charges. Dans cette petite officine du village où la parapharmacie ne représente que 10% du chiffre d'affaires, tout repose sur la vente de médicaments. Le problème, les pénuries sont devenues récurrentes. Autre crainte de la profession : la concurrence sur Internet avec la vente de médicaments. Un contexte difficile qui menace surtout les pharmacies de campagne. Dans ce village de Creuse, malgré la présence d'une maison de santé, voilà presque trois ans que son gérant cherche un successeur, ce qui inquiète les habitants. Si presque toutes les officines ont prévu de fermer ce jeudi, une pharmacie par secteur de garde sera tout de même réquisitionnée pour assurer les urgences. TF1 | Reportage C. Parédés, B. Gorchi