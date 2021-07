Phares et balises : comment sont-ils entretenus ?

Ils sont les alliés des marins, de nuit comme de jours. Les phares, les balises, les tourelles et les bouées sont indispensables à la navigation et subissent les assauts du temps. Pour les entretenir, des hommes se déplacent chaque jour en mer, contre vents et marées. Nous avons pu embarquer avec eux. Ce jour-là, leur mission était de reconstruire une tourelle dans le Nord Finistère. Pulvérisée par une tempête il y a deux ans, elle indiquait un banc de roches. Sans elle, difficile pour les marins de rejoindre le port de Lanildut. L'opération est délicate : il faut envoyer 120 tonnes de ciment du baliseur vers le rocher. Pour intervenir sur cette tourelle, les coefficients des marées doivent coïncider avec une bonne météo. Cela fait plus de deux mois que l'équipage attend ce créneau qui va durer à peine six heures. Franck Tonnerre est capitaine aux Phares et Balises de Brest depuis douze ans. Il est toujours sur ses gardes. L'objectif pour cette nouvelle construction, c'est qu'elle soit encore plus résistante que la première datant de 1875. Les interventions comme celle-ci sont rares.