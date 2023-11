Pharmacie, boulangerie... des emballages sensibilisent

Dans cette boulangerie de centre-ville à Béthune (Pas-de-Calais), quand on achète sa baguette, le papier d'emballage a changé. Désormais, il y a dessus un violentomètre, une sorte de thermomètre de la violence. En vert, tout va bien. En jaune oranger, c'est beaucoup plus délicat. Et puis en route, c'est grave. Dans la boulangerie, ça fait beaucoup réagir les femmes, comme les hommes. Plusieurs pharmacies proposent également un papier d'emballage avec dessus ce violentomètre et au dos des numéros de téléphone à appeler en cas de problème. L'opération vise à sensibiliser sur ces questions. Pour beaucoup de femmes, le sujet reste complètement tabou. Près de 45 000 violentomètres ont été distribués aux commerçants gratuitement. C'est l'agglomération qui paye l'opération, 6 000 euros. "Toutes les catégories sociales sont touchées, et c'est le but", explique Rosemonde Mullet. L'opération vise aussi à dialoguer sur ce sujet des violences faites aux femmes, et surtout à prévenir le danger. TF1 | Reportage S. Hembert, C. Yzerman, G. Delobette