Les pharmaciens désormais habilités à suivre la prise de médicament des personnes âgées

Dorénavant, les patients âgés de plus de 65 ans qui prennent plus de cinq médicaments par jour pourront, s'ils le souhaitent, être accompagnés par un pharmacien. Le premier objectif de cette initiative est d'expliquer la raison du traitement mais aussi de prévoir les incompatibilités entre les prescriptions qui, dans la plupart des cas, se font sur différentes ordonnances. Le pharmacien rédige à l'issu des rendez-vous une analyse pharmacologique transmise au médecin traitant. L'entretien coûte 60 euros et est entièrement pris en charge par la Sécurité sociale. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1.