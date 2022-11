Pharmacies : certains médicaments introuvables

Pour désinfecter une plaie, Christina a besoin d'un savon antiseptique. Mais mauvaise surprise, il n'y en a plus. Les pharmacies ont toujours connu des difficultés d'approvisionnement. Ces dernières semaines, c'est encore pire. Cette fois, un équivalent est disponible, mais ce n'est pas toujours le cas. Une autre cliente a mal au dos, il a fallu appeler son médecin pour substituer le médicament manquant. En tout, 85 références sont en rupture de stock dans tout l'Hexagone. Parmi elles, du paracétamol, des hormones de croissance, des antimigraineux ou encore de l'amoxicilline. Ces ruptures sont principalement causées par des manques de matières premières et des capacités de production insuffisantes. Seule solution : constituer des réserves dès que les produits sont disponibles. "C'est un cercle vicieux, car on fait du surstock, ce qui déstocke encore plus les grossistes-répartiteurs (...) moi, j'essaye localement d'avoir les traitements pour mes patients", rapporte Alexandre Mallet, pharmacien. Et s'il lui manque un produit, il conseille à ses clients de se rendre à l'étranger. C'est plus cher, mais disponible immédiatement. TF1 | Reportage M. Debut, G. Delobette