Pharmacies, spécialistes, opticiens : simplifier l'accès aux soins

Dès le mois de juin, votre pharmacien pourra vous délivrer lui-même une ordonnance et les antibiotiques nécessaires en cas d'angine ou d'infection urinaire. Il effectuera d'abord un test, mais vous n'aurez plus besoin de passer par le médecin généraliste. Autre mesure : une expérimentation va être mise en place dans treize départements, un par région. Vous pourrez consulter directement un spécialiste sans ordonnance de votre médecin. L'objectif affiché par le gouvernement est de libérer du temps pour les généralistes jusqu'à 20 millions de rendez-vous par an. Cette réforme est inefficace selon l'avis de ce syndicat. Ce dernier craint un risque d'errance médicale si le patient ne consulte pas le bon spécialiste à même de résoudre ses problèmes, ce qui, au final, fera perdre du temps aux médecins. Les opticiens pourront aussi renouveler une ordonnance pour des lunettes pour des petites corrections. Cela fera gagner 100 visites chez l'ophtalmologue. De quoi aussi éviter des temps d'attente de plusieurs mois pour sa consultation. TF1 | Reportage N. Pellerin, B. Garguy-Chartier