Phase 2 du déconfinement : les dates de réouverture des centres de loisirs

Parmi les changements qui accompagnent la seconde phase du déconfinement, il y a la réouverture de certains centres de loisirs. Toutefois, la date de reprise varie en fonction de plusieurs paramètres. En ce qui concerne les parcs, ils seront ouverts dès ce samedi sur l'ensemble du territoire. Qu'en est-il des cinémas, des colos ou encore des discothèques ? Quelles différences entre les zones vertes et oranges ?