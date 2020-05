Phase 2 du déconfinement : les plus de 65 ans appelés à la prudence

A partir de mardi prochain, chacun pourra se déplacer sans limitation de distance et les places publiques pourront rouvrir. Des mesures annoncées par le Premier ministre ce jeudi. Il appelle toutefois à la prudence et s'adresse spécialement aux personnes vulnérables. A l'Isle-Jourdain (Gers), les conseils d'Edouard Philippe ne sont pas passés inaperçus. Les personnes âgées, continuent donc de se protéger et sont attentives aux mesures mises en place dans les lieux publics.