Le phénomène Macron, un anticonformiste à la carrière fulgurante  

A 39 ans, Emmanuel Macron pourrait bien devenir le plus jeune président de la Ve République. Totalement inconnu du grand public avant son arrivée au ministère de l'Economie en 2014, cet ancien conseiller à l'Elysée de François Hollande a réussi le tour de force de se hisser au second tour d'une présidentielle avec un mouvement tout neuf : En Marche, créé il y a seulement un an.