Philippe de Gaulle : "À la gloire de mon père"

Il avait de son père la taille, une ressemblance frappante, le courage aussi. Philippe de Gaulle n’a que 19 ans lorsqu’il rejoint l’Angleterre et les Forces françaises libres. Dans la Marine, il combat dans l’Atlantique, dans la Manche. Il participe à la libération de Paris, en obtenant la reddition des Allemands, retranchés au palais Bourbon. Pour ses faits d’armes, il obtiendra la Croix de guerre et Légion d’honneur, mais jamais il ne sera fait compagnon de la Libération. Le général de Gaulle s’y est toujours opposé par crainte des accusations de favoritisme. Écrasé par la légende du père, il mène tout de même une carrière militaire brillante et devient amiral. Puis, engagé en politique, il est élu sénateur dans les années 80. Mais il a passé le plus clair de son temps à entretenir la mémoire de l’homme du 18 juin, au fil de commémorations et de livres à succès. À la mort de Charles de Gaulle, il a ces mots : "Un père qui m’a souvent donné l’impression qu’il aurait aussi bien sacrifié son fils que lui-même à son destin historique". Ce mercredi matin, Emmanuel Macron lui a rendu hommage en saluant un siècle de bravoure française. TF1 | Reportage L. Attal, A. Bourgeois, E. Dubosco