Philippe Juvin : "On n'a pas vu la courbe remonter après le déconfinement"

À l'hôpital Georges-Pompidou (Paris), la situation s'est nettement améliorée avec beaucoup moins de nouveaux cas. Philippe Juvin estime cependant que les autorités sanitaires doivent rester prudentes et surveiller en permanence l'évolution de la courbe de l'épidémie. Jusqu'ici, seul le gouvernement a toutes les données nécessaires pour confirmer si le Covid-19 est désormais derrière nous ou pas encore. Faut-il craindre une deuxième vague ? La carte de déconfinement a-t-elle encore un sens ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 28/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.