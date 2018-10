Photo de classe, une vieille tradition qui ne doit pas disparaître

A Isigny-sur-Mer, les enfants pressent le pas en ce 17 octobre 2018 pour la traditionnelle photo de classe de début d'année. Un jour important pour les bambins, mais également pour les parents. En effet, c'est l'occasion pour ces tout-petits de créer des souvenirs qu'ils se remémoreront des années plus tard. La séance photo est aussi un moment très apprécié par certains enfants. Tous les petits se sont d'ailleurs longuement préparés à cet événement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.