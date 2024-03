Photo retouchée de Kate Middleton : quelque chose à cacher ?

Le jour de la fête des mères britannique, l'opération de communication devait être parfaite. Le palais de Kensington publie la première photo de la princesse Kate depuis son opération, il y a presque deux mois. Pourtant, en regardant la photo de plus près, on voit que la manche de la petite Charlotte a été retouchée. Autre question : où est l'alliance de Kate ? Dimanche soir, les agences de presse, organismes qui vérifient et relayent ces photos aux autres médias, décident de dépublier le cliché. Une annonce rarissime et une communication qui interrogent les Londoniens. Les agences de presse se justifient. Et face à la pression, la princesse a réagi sur les réseaux sociaux en admettant avoir retouché sa photo. En termes de communication, le mal est fait dans les journaux. Ce n'est sans doute pas la Une que le palais espérait, car les tabloïds se sont empressés de pointer les problèmes sur la photo. En voulant garder le secret sur la nature exacte des problèmes de santé de Kate, le palais de Kensington alimente les rumeurs les plus folles. TF1 | Reportage É. Stern, L. Larvor, A. Bourdarias