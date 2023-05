Photographiez les escargots !

On le connaît pour sa vivacité légendaire. Mais dans les potagers, il fait parfois trembler les jardiniers. Les plants de Jocelyne et Christian, ont disparu dans la nuit. " L'escargot a gagné, il a mangé nos salades et il s'est régalé. C'est naturel, c'est la nature. C'est comme ça. On ne va pas se battre avec les escargots" Même philosophie pour Francis, qui n'a rien contre le gastéropode. "Ça ne me dérange pas moi. Du moment qu'il ne va pas plus vite que moi" ricane-t-il. Et il a raison, car dans le pays, une espèce d'escargot sur dix est menacée. Ce qui paraît étonnant pour certains. Les scientifiques aussi manquent de connaissances sur certains escargots. Il en existe près de 700 espèces dans l'Hexagone. Alors pour les répertorier, plusieurs associations ont besoin de votre aide. Une simple photo pourra permettre aux spécialistes d'en apprendre davantage sur leur environnement et peut-être, de les sauver. TF1 | Reportage K. Gaignoux, K. Moreau