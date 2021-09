Photos de vacances : le retour en grâce des albums

L'espace d'un court instant, Lisa et Anna sont reparties au bord de la mer. Pour prolonger ces moments magiques, elles sélectionnent sur leur portable des photos papiers à l'ancienne. Dans cette grande surface, on peut faire quatre tirages pour un euro, un prix accessible qui permet facilement de remplacer l'écran virtuel du portable par un vrai cliché. Et nous sommes de plus en plus nombreux à composer de véritables albums. A 600 km plus au sud, en Isère, l'un des leaders français de ce marché en plein développement réalise 2 000 albums chaque jour en cette période de rentrée. Le livre photo à 30 euros l'unité rencontre de plus en plus de succès. Oublier l'écran pour retrouver l'émotion de l'objet, une tendance qui se confirme chez ce photographe de quartier. Ici aussi, on vient avec son portable mais pas seulement. Depuis quelques années, l'argentique fait un retour remarqué avec parfois des surprises lorsqu'on découvre le tirage. Notons que 1 500 milliards de photos sont prises chaque année dans le monde, la majorité avec nos téléphones.