Piaf comme nous ne l'avons jamais entendue

On connaît la chanson, écoutez maintenant la voix seule d'Édith Piaf. Le projet, recouvrir aujourd'hui cette voix d'un orchestre de 60 musiciens. Et pour cela, il faut défaire la version originale. Le but, un album avec les chansons d'Édith en version symphonique. Au musée Édith Piaf de Paris, de nombreux touristes. Soixante ans après la mort de l'artiste, l'émotion de Bernard Marchois, qui l'a très bien connu : "C'est extraordinaire. En définitif, je me dis que la voix d'Édith, c'est déjà un orchestre à part lui-même", nous affirme-t-il. Dans la rue, le même enthousiasme. Trois ans ont été nécessaires pour réaliser ce nouveau disque, une belle surprise pour Catherine Glavas, la belle-sœur d'Édith Piaf. "Je pense qu'elle aurait été très fière et c'est très important qu'une nouvelle orchestration vienne apporter à Édith une modernité. Elle aurait été très heureuse", nous confie-t-elle. TF1 | Reportage J. Chubilleau, B. Poizeuil, A. Ifergane