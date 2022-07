Piano en gare, dix ans de mélodies

Depuis dix ans, les mains anonymes se sont succédé sur ce clavier. Ce jour-là, le pianiste de la gare s'appelle Eddy. Il n'est pas le premier. "Il y avait des jeunes qui jouaient, du coup, ils ont fait une mélodie que j'aimais (...). J'ai un peu joué et ensuite, je suis resté là", confie-t-il. Au rythme des départs et des arrivées, il joue la mélodie des voyages. Dans la chorégraphie des passagers, certains s'arrêtent parfois. "C'est de la poésie", dit un voyageur. "Ça occupe et puis au moins, ça fait sourire les gens dans les gares", explique un passant. Danielle attend ses petits-fils. Les retrouvailles se font en musique presque comme dans un film, avant que le jeune Kylian ne joue à son tour. "C'est plus convivial, je trouve. C'est pas mal puisque ça habitue au public et ça habitue au stress", explique-t-il. En libre-service, la musique classique est désormais à portée de doigts. Entre les annonces de gare, quelques accords peuvent parfois suspendre le temps. En escale, les pianos ont encore un long voyage devant eux. TF1 | Reportage P. Géli, A. Janssens