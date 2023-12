Pic attendu dans l'après-midi : la Charente franchit les six mètres

Quelques centimètres d'eau supplémentaires durant la nuit ont suffi à isoler tout un quartier. Beaucoup vivent maintenant dans les étages, et espèrent que la situation s'améliore vite. "On attend que la décrue arrive et c'est pénible", témoigne un habitant. Les passerelles en bois, inutilisables, flottent désormais. Sans l'aide des pompiers, il est impossible pour ces sinistrés de sortir de chez eux : "Moi, j'ai confiance, puisque regardez, ça va aller". Déjà, certains se demandent comment aller au travail demain : "On espère que ça ne va pas aller plus haut. On se pose beaucoup de questions, mais c'est vrai que toutes ces inondations, elles sont quand même de plus en plus rapprochées". Le pic de la crue est attendu à six mètres dix ce soir, sous le niveau de la précédente grande inondation de 2021. Par précaution, le marché a déménagé vers les hauteurs de la ville, mais tous les clients ne pourront pas s'y rendre. Seuls 168 sinistrés ont été relogés lors de ce nouvel épisode. Les habitants de Saintes espèrent maintenant une décrue rapide, en moins d'une semaine, et une météo clémente pour que la Charente ne sorte plus de son lit. TF1 | Reportage B. Christal, E. Fourny, J. Berville