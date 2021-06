Pic de chaleur : jusqu’à 35 degrés dans la Vallée du Rhône

Les Montiliens ne sont pas du genre à se laisser surprendre par la chaleur. Ce mardi à Montélimar, il fait déjà 25 °C à 9 heures. Les plus avisés s'étaient donc levés tôt pour profiter de la fraîcheur matinale. A 10 heures, les plus expérimentés des habitants ont déjà réservé leur place à l'ombre et nous livrent gracieusement leurs conseils de vie anti-canicule. "En début d'après-midi, on fait la sieste. Et on ressort après à 6 heures du soir", confie l'un d'eux. D'autres, comme ces ouvriers de voirie, ont commencé leur journée à 6 heures du matin pour éviter les 35 degrés annoncés pour l'après-midi. "Pour tenir, on prend pas mal d'eau", précise l'un d'eux. Par endroits dans la Vallée du Rhône, la température pourra monter jusqu'à 38 °C. Les commerçants comme Jean-Philippe du Lac ont donc sorti la grosse artillerie pour cette première vague de chaleur. "C'est l'occasion d'installer nos glaces et sorbets maison pour que les Montiliens et touristes de passage puissent se rafraîchir", confie-t-il. La fin de l'épisode de chaleur est prévue jeudi dans l'ouest et vendredi dans l'est du pays.