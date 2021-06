Pic de chaleur : les conseils pour ne pas trop souffrir

Devant sa petite maison, à Mauvezin (Gers), Lucile profite des derniers instants de fraîcheur. À 90 ans, cette Gasconne ne craint pas la chaleur, mais à condition de faire ce qu’il faut : savoir profiter de la fraîcheur le matin et se préserver aux heures les plus chaudes. La règle numéro 2 pendant la canicule : la sieste. "Pour les gens du Sud, il n’y a rien de tel", affirme Pierrette. Elle aussi a tout prévu. Elle sait que le thermomètre va sans doute dépasser les 34 °C dans l’après-midi dans la ville, alors, elle a fait des réserves, dont des bouteilles d’eau et de jus. D’ailleurs, c’est la règle numéro 3 : quand il fait très chaud, bien s’hydrater. Il faut boire au moins 1,5 litre par jour. Danielle Mouton, du Café du Printemps, applique la règle numéro 4 : privilégier la fraîcheur dans l’assiette. Au menu du jour : "melon et jambon, ou salade de chèvre ou tomates Mozzarella". À déguster dans la fraîcheur de la terrasse ombragée de ce café de 1848, la meilleure façon de supporter ces premières chaleurs avec la gentillesse de la patronne.