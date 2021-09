Pic de chaleur : un été indien qui ravit les habitants de Vichy

Grand soleil et grand sourire ce mardi matin à Vichy (Allier). Avec 23 °C à 10 heures, c'est déjà l'envie pour certains de se rafraîchir en terrasse avec un verre sous le ciel bleu. De quoi retrouver des couleurs. "On respire, on revit. Moi, je suis un lézard donc j'adore le soleil", lance un habitant. Pour se détendre, mais aussi travailler dans des conditions un peu plus agréables qu'à l'accoutumée, deux professionnels en immobilier ont délocalisé leur bureau pour la matinée. "Ça change le dynamisme des équipes et la bonne humeur de nos clients", explique l'un d'entre eux. C'est aussi l'occasion de voguer sur l'eau sous le soleil ou de retrouver les joies simples des petites plages au beau milieu des parasols et des transats. Aurélie, assistante maternelle, elle, n'a pas résisté à l'appel des petits jeux dans le sable. Par ailleurs, un groupe d'amis a choisi d'effectuer sa promenade avant midi et des grosses chaleurs. Avec plus de 30 °C prévus dans l'après-midi, cela valait bien une petite acrobatie pour une belle photo souvenir.