Pic de pollution : la vignette Crit'air obligatoire à Lille

Lille et Paris sont les villes les plus touchées par le pic de pollution venu de l'Allemagne et des Pays-Bas, mais aussi des industries et de la circulation. Les autorités ont interdit la circulation des véhicules les plus polluants, notamment les diesels d'avant 2006. Une première à Lille depuis l'obligation d'avoir la vignette Crit'air sur son pare-brise. En raison des particules fines, seuls les véhicules équipés d'une vignette un, deux ou trois sont autorisés à rentrer dans la métropole. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.