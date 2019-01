Le Pic Saint-Loup, une destination à mille facettes

Situé dans le département d'Hérault, le Pic Saint-Loup offre une occasion spectaculaire aux parapentistes avec ses 658 mètres de haut. A 300 mètres d'altitude, les vignes qui poussent dans les roches calcaires donnent un paysage lunaire hors pair, et plusieurs salades sauvages et aromatiques se retrouvent dans la garrigue. Un site de pierre sèche qui date de l'Antiquité est toujours présent dans cette montagne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/01/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.